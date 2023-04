“PeR” e De Luca verso una possibile intesa: Donegani, “prima di tutto i temi legati alla città”

Gela. I rapporti personali erano già stati consolidati quando entrambi sedevano tra gli scranni dell’Ars. Il dialogo da qualche tempo ripreso dall’ex parlamentare regionale Miguel Donegani, tra i fondatori del laboratorio “Progressisti e rinnovatori”, e dal leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, pare destinato a suggellare un’intesa più ampia, anzitutto politica. Questa mattina, Donegani è stato a Palermo “per valutare la situazione di alcune procedure che riguardano la città”, dice. “Lo faccio spesso perché mi interessa lavorare per il mio territorio”, aggiunge. Con De Luca ci sono tanti punti in comune. “Anzitutto, siamo impegnati a superare il governo delle destre – dice Donegani – poi, c’è il netto dissenso all’autonomia differenziata. Siamo per l’equità territoriale e non certo per un sistema che avvantaggia chi ha già risorse e condanna invece il sud. Siamo stati tra i primi a denunciare pubblicamente questo disegno del governo nazionale e lo faccio anche come dirigente del Pd. Non a caso, abbiamo aderito alla manifestazione dei sindacati”. L’ex parlamentare Ars non cambia posizioni e guarda sempre ad un fronte ampio di centrosinistra. “Ci sono le forze progressiste, quelle di sinistra, civiche e autonomiste, come nel caso di “Sud chiama Nord” – dice inoltre – il dialogo con De Luca non è finalizzato ad alleanze elettorali per arrivare alla sindacatura. Per ora, lavoriamo solo sui temi. È questa la base fondamentale. Non mi interessano i comunicati per incontri o intese elettorali”.