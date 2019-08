PER FARIAS ARGENTO MONDIALE NELLA PARACANOA E PASS PER TOKYO2020

SZEGED (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Terza giornata di gare a Szeged, in Ungheria, dove è in corso il campionato del mondo di canoa e paracanoa velocità. La prima medaglia azzurra arriva proprio dalla paracanoa con Esteban Farias che conquista l’argento e il pass a cinque cerchi nel KL1 200 metri. Sulle acque del bacino magiaro Farias, atleta della Canottieri Bissolati, chiude in 46″17, battuto solo dall’ungherese Pater Dal Kiss (45″42), mentre il bronzo è andato al brasiliano Luis Carlos Da Silva (46″49). “È andata meglio di quanto mi aspettassi, le condizioni del campo gara non mi hanno agevolato ma ho comunque fatto la mia migliore prestazione in assoluto – ha dichiarato Farias, due volte campione del mondo – È una medaglia importantissima anche perché vale la qualificazione olimpica che era l’obiettivo principale. È stato un ottimo Mondiale”. Per quanto riguarda invece la canoa, nella finale del C2 500 Sergio e Nicolae Craciun si piazzano in sesta posizione con il tempo di 1’40″99. Intanto Matteo Torneo e Giulio Dressino conquistano l’accesso alla finale del K2 500 metri ottenendo un ottimo secondo posto in semifinale con il tempo di 1’31″65. Conquista una corsia in finale anche Manfredi Rizza nella disciplina olimpica del K1 200 metri.

(ITALPRESS).