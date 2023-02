“Per Timpazzo va data attuazione alle compensazioni”, Giudice: “Era già stato stabilito”

Gela. “Le compensazioni devono essere attuate”. Il responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice ha una linea netta rispetto al sito di Timpazzo, per il quale da qualche tempo è iniziata una fase di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale. L’Aia della discarica, oggi gestita dall’in house Impianti Srr, venne rilasciata ormai dieci anni fa, quando invece il sito era affidato all’Ato Cl2. La Riserva, in una procedura di questo tipo, sarà chiamata a rilasciare parere, così come prevede la disciplina per le aree vincolate. “Le compensazioni non sono mai state messe in atto – dice Giudice – sono dovute perché già al momento del rilascio della precedente Aia si andò in deroga alla normativa. Ad oggi, però, non sono mai state attuate le misure né si è dato seguito alle opere a compensazione”. Per il responsabile della Riserva, già all’origine vennero rilasciate autorizzazioni che non ritiene possano trovare riscontro nella normativa in materia sia per la discarica che per gli impianti del sito di conferimento. La procedura è attualmente coordinata dagli uffici regionali, che la scorsa settimana hanno confermato la “procedibilità” dell’istanza avanzata per l’iter in corso, aprendo la fase di consultazione pubblica. “Nel corso della procedura che portò al rilascio dell’Aia del 2013 – aggiunge Giudice – il dipartimento regionale ambiente indicò proprio le compensazioni per il territorio ma anche per i cittadini virtuosi sul fronte della differenziata. Vanno formalizzate ed attuate. Lo ribadirò”. Nelle scorse settimane, il responsabile della Riserva ha avuto un confronto con il manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone. “Ho ribadito che le compensazioni vanno attuate e formalizzate – spiega inoltre – il fatto che ci sia stata una voltura, con il passaggio da una società all’altra, non è una questione che possa incidere. Le compensazioni sono previste e bisogna realizzarle”.