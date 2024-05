“Per un lavoro sicuro e mai più precario”, Cgil per il referendum: raccolta firme in città

Gela. Un lavoro più sicuro e meno precario. La Cgil, anche in città, ha avviato la fase di raccolta firme per arrivare a quattro quesiti referendari, per il prossimo anno. Questa mattina, a Macchitella, c’erano i segretari delle diverse sigle e il componente della segreteria regionale, Ignazio Giudice. I quesiti sono tutti concentrati sulla necessità di bloccare il processo di precarizzazione dei rapporti di lavoro. I sindacalisti chiedono di cancellare le norme del “Jobs act” che permettono alle aziende di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziati in modo illegittimo qualora l’assunzione sia successiva al 2015. I quesiti referendari, inoltre, chiedono di abrogare il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinché sia il giudice a determinare il giusto indennizzo senza alcun limite. La Cgil è inoltre contraria alla liberalizzazione dei contratti a termine che invece vanno limitati solo “a causali specifiche e temporanee”.