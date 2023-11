Perdite economiche dall’acquisto di azioni della banca, cade accusa truffa: assolto l’allora direttore

Gela. “Il fatto non costituisce reato”. Con questa formula, il giudice Martina Scuderoni ha assolto l’allora direttore della filiale locale della Banca popolare di Vicenza. Era accusato di truffa. In base alle contestazioni, avrebbe indotto degli ex clienti dell’istituto di credito, poi finito in liquidazione, ad acquistare azioni della banca, senza informarli dei rischi connessi. La flessione netta dell’istituto determinò una perdita proprio per i clienti, che hanno deciso di costituirsi in giudizio come parti civili, assistiti dall’avvocato Rocco Guarnaccia. La difesa, rappresentata dal legale Carmelo Brentino, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, anche attraverso l’esame testimoniale dell’ex direttore, ha insistito sul fatto che le azioni acquisite erano normali titoli, ribadendo che ci furono tutte le informazioni del caso.