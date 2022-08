Perdite idriche in centro storico, l’acqua finisce in strada

Gela. Sono diverse le perdite idriche che in queste ore si riscontrano in centro storico. L’acqua, che troppe volte manca nelle abitazioni, finisce in strada, sia in pieno corso Vittorio Emanuele sia in strade limitrofe, come vico Don Marco. Le segnalazioni non mancano e fuoriuscite di questo tipo si registrano anche in altre zone della città.