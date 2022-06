Permesso di transito ai soccorsi in viale Mattei, ma restano i disagi

Gela. Continuano i disagi per i cittadini del quartiere Macchitella. Dal 9 Giugno il tratto finale di Viale Mattei che conduce a Montelungo è stato bloccato per dei lavori a ridosso del nuovo stabile che dovrebbe a breve ospitare un supermercato e da allora chiunque deve attraversare l’intero quartiere per poter raggiungere la zona interessata.

I residenti soffrono la situazione di disagio in modo particolare la sera,quando la movida che anima la zona dei muretti rallenta in modo esponenziale il traffico,costringendo i cittadini a lunghe attese e file interminabili per poter raggiungere le proprie abitazioni. I cittadini che abitano nella zona di Montelungo che per poter andare a casa, a causa di questi lavori che dovevano volgere al termine in un paio di settimane, sono costretti a fare giri improponibili anche da Manfria.

Per facilitare gli spostamenti soprattutto ai pompieri per raggiungere l’unico punto di approvvigionamento della zona , da alcuni giorni è stata posta una segnaletica che permette ai mezzi di soccorso e agli autobus di attraversare in entrambi i sensi di marcia la bretella che scende da Montelungo.