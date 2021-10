Personale Asp non vaccinato, dipendenti sospesi: “Per ora impossibile ricollocarli”

Gela. I numeri precisi non sono stati divulgati. Però, la direzione generale di Asp ha deciso, con un provvedimento ufficiale, sottoscritto dal manager Alessandro Caltagirone, di disporre la sospensione dei dipendenti, anche sanitari, che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo vaccinale, contro il contagio da Covid. Dalla ricognizione affidata al responsabile della gestione delle risorse umane di Asp, è emerso che non ci sono collocazioni alternative per il personale che non è ancora vaccinato contro il Covid-19. Una decisione che riguarda tutte le strutture di Asp sul territorio provinciale. La normativa in materia, prevede un’eventuale collocazione in attività interne che non comportino il contatto con utenti o pazienti, proprio per evitare il rischio contagio. Nelle strutture di Asp non c’è però la possibilità di trovare collocazioni diverse per il personale che ancora è nell’elenco di quello “inosservante” l’obbligo vaccinale (la precedenza in questi casi spetta senza decurtazione retributiva a chi non possa sottoporsi a vaccinazione per comprovate ragioni di salute).