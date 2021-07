Piano costruttivo via Mare, “è conforme al Prg”: consiglio approvò quattordici anni fa

Toccherà sempre al municipio approvare il progetto complessivo. Intanto, si prevede di incassare una somma non inferiore ai 58 mila euro per le opere di urbanizzazione secondaria. “Il progetto delle opere di urbanizzazione per un ammontare di 139.712,79 euro, per la realizzazione della strada di collegamento tra la via Mare e la via Rio de Janeiro, dei parcheggi pubblici e delle aree a verde attrezzato, comprensivo dell’impianto di pubblica illuminazione e dei sotto servizi a rete (rete idrica e fognaria, rete gas/metano, etc)”, si legge negli atti approvati in municipio. A giugno, la giunta aveva approvato un altro piano costruttivo, che attendeva da quasi un decennio. Nonostante la crisi economica che si fa sentire sul territorio, ci sono diversi progetti edilizi che potrebbero vedere la luce, dopo anni di fermo.