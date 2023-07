Piazzale Suor Teresa Valse’, lavori riqualificazione verso la fase finale

Gela. Le difficoltà finanziarie non mancano e i prossimi mesi, a Palazzo di Città, saranno dedicati soprattutto al piano di riequilibrio che andrà poi trasmesso alla Corte dei Conti. L’amministrazione però sta comunque cercando di finalizzare cantieri e opere già avviate. Il capitolo del “Patto per il Sud”, a sua volta piuttosto accidentato, è tra quelli che non viene perso di vista. Sono in fase di ultimazione i lavori nell’area del piazzale “Suor Teresa Valse'”, a Macchitella. La zona sarà riqualificata e anche questo iter, tra problemi finanziari e verifiche burocratiche, si è prolungato. L’assessorato ai lavori pubblici, retto dall’assessore Romina Morselli, e i tecnici del settore, hanno ultimato le procedure. I lavori a Macchitella sono in corso.