Picchiata dall’ex compagno, donna costretta a prostituirsi in città: arriva una condanna

Gela. Una lunga sequenza di maltrattamenti e abusi ma anche l’imposizione di prostituirsi. Dopo i tanti soprusi, una donna di nazionalità romena che ha vissuto per anni in città iniziò a segnalare alle forze dell’ordine. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Marica Marino (a latere Eva Nicastro e Fabrizio Giannola), ha condannato l’ex compagno, a sua volta di nazionalità romena. Quattro anni e dieci mesi di detenzione, questa la decisione rilasciata al termine del dibattimento. E’ stata riconosciuta la continuazione. La donna trovò il coraggio di rivolgersi a qualche conoscente che poi la indirizzò alle forze dell’ordine. Ciò avvenne solo dopo l’arresto del compagno, che fu sottoposto a misura per altre vicende. “Lei si prostituiva – ha spiegato in aula un testimone – in piazza tutti lo sapevano”. Pare che venisse costretta a cercare clienti anche lungo le principali strade di accesso alla città. Spesso presentava evidenti lividi ed ecchimosi.