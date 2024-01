Piccoli semi di cittadinanza, nasce uno spazio bambini nella sede dell’Arci

Gela. Sarà inaugurato venerdì 2 febbraio alle 10,30, lo Spazio Bambini realizzato nell’ambito del progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che intende ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta. L’evento si svolgerà nei locali in cui si sarà attivato il servizio: la sede del Circolo Arci Le Nuvole di via Maurizio Ascoli. Saranno presenti Luciana Carfì, presidente del Circolo Arci Le Nuvole (capofila del progetto) e Aurora Morreale, psicologa – psicoterapeuta (coordinatrice del laboratorio). Attraverso lo Spazio Bambini saranno svolte attività per 50 bambini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi. Si tratta di un ulteriore spazio educativo, che va a potenziare i carenti servizi presenti nel territorio, realizzato grazie al progetto selezionato da Con i Bambini.

Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nei mesi scorsi, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, istituzioni scolastiche ed enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi.