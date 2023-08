“Pieno sostegno ad Arancio, è la scelta migliore”, Cafà: “Ricostruiamo il campo progressista”

Gela. L’area di sinistra che si rifà al gruppo di “Sinistra italiana” e al laboratorio “Progressisti e rinnovatori” sostiene il nuovo corso dem, affidato in città all’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio. Un pieno supporto che viene confermato dall’avvocato Paolo Cafà, riferimento territoriale di Si e che fa parte del laboratorio “Per”, fondato tra gli altri dall’ex deputato regionale Miguel Donegani. “La Sinistra Italiana e il Laboratorio Politico “PeR” esprimono sincero apprezzamento per la recente nomina dell’onorevole Giuseppe Arancio a commissario politico del Partito Democratico cittadino – spiega Cafà – gli auguriamo ogni fortuna e un buon lavoro non solo in seno al suo stesso partito ma anche fuori per contribuire a ricostruire il campo politico progressista e del centrosinistra locale, unico approdo fondamentale per la crescita della nostra città, in vista delle prossime elezioni amministrative”. Cafà richiama espressamente la via della coalizione di centrosinistra e il Pd è un pezzo importante del puzzle, anche se le turbolenze interne sono tutt’altro che superate, come hanno dimostrato le recenti dichiarazioni dell’ex segretario Guido Siragusa. L’appoggio di Cafà e di conseguenza dell’area di sinistra ad Arancio sembra quasi una conferma della vicinanza tra queste componenti politiche.