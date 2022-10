Pioggia a Suzuka, nelle libere brillano le Mercedes

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Comincia sotto la pioggia il weekend del Gran Premio del Giappone. Pista bagnata a Suzuka per le prime due sessioni di libere. Se al mattino è Fernando Alonso a prendersi la scena con la sua Alpine in 1’42″248, davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz (+0″315) e Charles Leclerc (+0″386), nelle FP2 salgono in cattedra le Mercedes: George Russell fa segnare il miglior tempo di giornata (1’41″935), precedendo Lewis Hamilton di 235 millesimi. In pista per pochi giri nella prima sessione, alle spalle delle Frecce d’Argento si piazzano le Red Bull di Max Verstappen (+0″851) e Sergio Perez (+0″899), quindi il danese Magnussen con la Haas (+1″252). Solo sesto Sainz (+1″269), che precede Alonso e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), nono Esteban Ocon (Alpine) e decimo il cinese Zhou (Alfa Romeo), con Charles Leclerc appena fuori dalla Top Ten, undicesimo a 2″774. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).