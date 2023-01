Pioggia e temperature rigide non fermano i podisti dell’Atletica Gela, risultati a Ragusa

Gela. Inizia la nuova stagione podistica per gli atleti della società Atletica Gela, con la gara che si è svolta oggi a Ragusa in occasione della 18^ edizione della Maratona. Oltre alla distanza classica della maratona 42,195 metri, si correva anche la mezza maratona distanza dove appunto si sono cimentati i cinque atleti della società Salvina Fasciana, Adriano Ventura, Antonella Resciniti, Daniela Di Dio e Rino Infuso. In condizioni meteo proibitive, la gara si è svolta tutta sotto la pioggia battente e con freddo intenso, che ha messo a dura prova la resistenza degli oltre mille partecipanti. Gli atleti gelesi hanno ottenuto ottimi risultati, in particolare con un secondo posto nella categoria SF per Salvina Fascina alla sua seconda partecipazione su questa distanza e per Rino Infuso con un buon tempo in vista anche della prossima maratona di Roma del 19 marzo a cui parteciperà.