Pista di atletica, tutto fermo: Casciana, “è un dovere verso la città, subito incontro”

Gela. Sembrava potersi concretizzare e invece, nonostante gli impegni istituzionali assunti, sulla pista di atletica è caduto il silenzio. Il presidente della commissione urbanistica Vincenzo Casciana, insieme agli altri componenti, ha avviato diverse iniziative per cercare di sciogliere i nodi più complessi, compreso quello dell’area da individuare. Intende riaprire il confronto e chiederà un incontro con il sindaco Lucio Greco, con il dirigente Antonino Collura e con i tecnici. “Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Lo sport è lo specchio della nostra società .Rappresenta un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei soggetti coinvolti. È indubbio che lo sport sia un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata. Nel nostro territorio le infrastrutture sportive pubbliche non sono la realtà e ciò determina, come conseguenza diretta, l’allontanamento dalla cultura sportiva, anche in ragione del fatto che non tutti possono accedere ad impianti privati, conseguenza ulteriore è lo svolgimento della pratica sportiva in aree pubbliche non idonee che mettono l’atleta in una posizione di pericolo rispetto ad innumerevoli rischi per l’incolumità fisica. Basti pensare agli incidenti, anche di grave entità, che si sono verificati nel tratto di strada che costeggia il porto rifugio. In ragione di tutto questo – spiega Casciana – assumeva un’importanza non indifferente la realizzazione della pista di atletica o di una struttura sportiva comunale. Nel novembre di due anni fa, si era svolta una commissione, alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni sportive, dell’allora dirigente all’urbanistica e dell’assessore ai lavori pubblici. In quella sede si dava atto dei circa 10 milioni di euro previsti dai fondi delle compensazioni e previsti nel protocollo del 2014 e destinati ad un campo di atletica. Si individuavano i luoghi dove poter realizzare l’opera tra cui il parco di Montelungo, terreno di proprietà comunale, per il quale era necessario solamente verificare se il progetto della pista andasse in contrasto con altri presentati dall’ente per ottenere finanziamenti. Il terreno della Cittadella sportiva, che presentava aspetti meno favorevoli in quanto non essendo di proprietà comunale avrebbe determinato l’esigenza di espropril, ma anche l’intervento di imprenditori che avrebbero sovvenzionato”.