Più rifiuti a Timpazzo, Arancio chiede revoca: interrogazione all’Ars e al ministero

Il deputato dem è certo che la decisione vada revocata, anche se tutti i pareri sono stati rilasciati. “Il territorio di Gela ricade nella rete di aree di “Rete Natura 2000” per le quali sono previste misure in contrasto con l’aumento di conferimento dei rifiuti all’interno di una discarica ed ha già pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento ambientale – spiega ancora Arancio – peraltro, l’aumento del conferimento di rifiuti produrrebbe l’immediato effetto dell’esaurimento della discarica di Timpazzo e porterebbe a scaricare sui cittadini di Gela e del territorio costi esorbitanti per il trasporto dei rifiuti in altri siti, possibilmente fuori Regione o addirittura all’estero, con un aumento esponenziale del costo del servizio a carico dei cittadini del territorio. E’ indispensabile intervenire con urgenza, revocando la decisione di aumento del conferimento dei rifiuti nella discarica di Timpazzo per evitare che la situazione emergenziale presente in Sicilia si scarichi sui territori che fino ad ora ne sono stati indenni”. I dem, in contatto con i loro riferimenti regionali, stanno preparando un’interrogazione analoga, da presentare al Ministero dell’ambiente.