Pnrr, Asp ha aggiudicato i lavori per la Centrale operativa territoriale

Gela. Mercoledì è in programma il sit-in, organizzato dalla Cgil e da una serie di associazioni e comitati di quartiere, “a difesa della sanità pubblica” e per chiedere che l’ospedale “Vittorio Emanuele” possa ritrovare una vera dignità. I vertici di Asp, negli scorsi giorni, hanno comunque completato la procedura di affidamento dell’appalto per la realizzazione della centrale operativa territoriale, che sorgerà nella palazzina B di via Europa. Il quadro economico complessivo, da fondi Pnrr, si aggira intorno ai 173 mila euro. Sono previste, inoltre, la progettazione esecutiva e quella definitiva, attraverso un appalto integrato.