Pnrr, Fitto “Su terza rata svolto lavoro positivo, siamo fiduciosi”

SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Sulla terza rata del Pnrr noi abbiamo svolto un lavoro positivo con la Commissione Europea, siamo in attesa di avere una valutazione, i contatti sono costanti e quotidiani: ritengo che sia auspicabile proseguire su questo terreno”. Così il Ministro per gli Affari Europei e il Sud, Raffaele Fitto, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento, nel Napoletano, da The European House – Ambrosetti. “Abbiamo svolto una serie di interventi importanti rispetto al raggiungimento dei 55 obiettivi che, vorrei ricordare, erano al 31 dicembre dello scorso anno: per noi sono stati una sfida molto importante essendoci insediati a fine ottobre, però mi sembra che il lavoro con la Commissione Europea proceda positivamente. Attendiamo serenamente e fiduciosamente questa valutazione, io sono convinto che con lo spirito collaborativo si trovano sempre le soluzioni. Per quanto riguarda la quarta rata, quella di giugno, come ho detto in Parlamento, sia per quella che per le altre il Governo ha un orizzonte temporale che va oltre il giugno 2026, cioè quando si completa il programma. Insieme alla rimodulazione degli interventi noi ci confronteremo con la Commissione Europea per rendere concreta anche la rimodulazione degli obiettivi”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-foto Italpress-