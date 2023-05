Autonomia, Donzelli “Ci siamo noi di Fratelli d’Italia a fare da garanti”

MESSINA (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia è la garanzia che qualsiasi riforma sarà utile a tutto il Paese, non avremmo mai acconsentito a leggi che potessero penalizzare il Sud”: le parole del deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia stamane a Messina per l’inaugurazione di due circoli, il territoriale di Fratelli d’Italia “Messina Centro Storico” e quello di Gioventù Nazionale “Solstitium”.

“I cittadini possono stare tranquilli che ci siamo noi a fare da garanti – aggiunge Donzelli – per un’autonomia differenziata ben scritta, che può essere una grande occasione per la ricchezza della Sicilia. Se fosse scritta male ovviamente potrebbe essere un problema ma il lavoro, che sta facendo tutto il centrodestra, è molto serio”.

