Poco personale e attese di ore, al pronto soccorso ancora tensione

Gela. Un solo medico in servizio e attese di ore, con tanti pazienti esasperati. Al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” la quotidianità si porta avanti sempre in situazione di emergenza. Il poco personale deve farsi carico di una mole di lavoro insostenibile e di innesti di nuovi operatori non se ne parla. Il management di Asp e il governo regionale hanno annunciato l’avvio delle prime iniziative per il nuovo ospedale, a Ponte Olivo.