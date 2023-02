“Polis”, inchiesta sul voto di scambio per le amministrative: quattro assolti, anche gli Attardi

Gela. Le motivazioni verranno depositate successivamente. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno ribaltato la decisione del collegio penale del tribunale di Gela, per i fatti dell’inchiesta antimafia “Polis”. Sono stati assolti, con la formula “perché il fatto non sussiste”, i gelesi Giuseppe Attardi e Carlo Attardi, padre e figlio, e i niscemesi Giuseppe Mangione e Salvatore Mangione. Erano accusati di aver avuto un ruolo decisivo nel presunto voto di scambio politico-mafioso che fu alla base dell’indagine della Dda di Caltanissetta, concentrata sulle amministrative che a Niscemi diedero la vittoria alla coalizione elettorale dell’ex sindaco Francesco La Rosa (già assolto per questi fatti). In primo grado, per i gelesi la condanna è stata a quattro anni di reclusione ciascuno. Due anni e otto mesi, invece, per i Mangione. Le difese hanno impugnato la decisione. Secondo la procura generale, la sentenza era da confermare. Ancora una volta, invece, i legali hanno riferito un contesto del tutto differente. In base all’inchiesta, l’ingegnere Carlo Attardi, che a quelle amministrative risultò il più suffragato, avrebbe goduto dell’appoggio del boss Giancarlo Giugno, condannato in un altro filone processuale per i fatti contestatigli. Inoltre, attraverso il padre, avrebbe ottenuto voti dai dipendenti di un’azienda che opera nel settore delle bonifiche da amianto e che annovera tanti dipendenti niscemesi. Giuseppe Attardi e Carlo Attardi lavorano per quella stessa società. Tutti aspetti che le difese hanno ritenuto non corroborati da riscontri oggettivi. E’ stato messo in discussione anche il riferimento alle ipotesi di reato mosse. Gli Attardi, già in primo grado, avevano escluso rapporti con Giugno. L’ingegnere ha spiegato di aver conosciuto solo il figlio del boss, ma per ragioni legate agli anni universitari. Padre e figlio hanno ribadito di non aver mai avuto contatti con ambienti mafiosi. Carlo Attardi venne poi indicato come assessore da La Rosa.