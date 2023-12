Ponte dell’Immacolata, si pensa ai regali: “In città manca l’atmosfera natalizia”

Gela. Il ponte dell’Immacolata è per molti il momento giusto per fare i regali di Natale. In città tanti approfitteranno del weekend per fare un giro tra i negozi. Qualcuno ha già stilato la lista dei regali, qualcun’altro invece si lascerà ispirare dalle vetrine. Pochi regali importanti, per lo più indirizzati ai più piccoli delle famiglie. Per gli adulti solo regali senza troppi fronzoli ma in fondo “conta il pensiero”.