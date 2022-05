“Pontile, porto e termovalorizzatore, Greco escluso da scelte”, Casciana: “Noi con la città”

“Quando sono stato eletto – aggiunge Casciana – chi mi ha scelto non mi ha dato una collocazione. Dovrei fare opposizione a chi? Alla città? Non siamo in maggioranza ma nonostante tutto siamo riusciti a far prevedere un finanziamento da otto milioni di euro per il progetto ambientale dell’area Nord 2 dell’ex Asi. Siamo stati in prima linea nell’accordo con l’Autorità portuale della Sicilia Occidentale. Ci siamo spesi per i finanziamenti destinati al lungomare e per far cedere al Comune, gratuitamente, l’area dell’ex lido “Eden”. Tutto questo, perché noi dobbiamo dare risposte alla città e non ci interessano né la collocazione né i posti in giunta. Mi dispiace che il sindaco abbia usato certi toni e parole non consone. Non è colpa nostra se, per ragioni caratteriali, non riesce a concludere interlocuzioni istituzionali e viene messo al corrente delle notizie solo a cose fatte. E’ accaduto per il termovalorizzatore e per il passaggio delle infrastrutture portuali all’Autorità della Sicilia Occidentale. Il sindaco della sesta città siciliana non viene coinvolto nei tavoli. Noi cerchiamo sempre di dare risultati, indipendentemente dall’essere maggioranza o opposizione”. Il duello in aula di ieri, evidentemente, è stato il sunto politico di un rapporto mai veramente sbocciato, che ha portato “Liberamente” agli antipodi della linea di giunta.