Pontile sbarcatoio nel limbo, cede ed è pericoloso: FdI, “come si vuole intervenire?”

Gela. È in condizioni sempre più allarmanti e negli ultimi anni la Regione, sotto governo Musumeci, autorizzò un finanziamento da quasi sette milioni di euro per la demolizione dell’ex pontile sbarcatoio. Cosa ne sarà della struttura? La questione sarà ancora in aula consiliare. Il gruppo FdI ha presentato un’interrogazione, da trattare nel corso del prossimo questione time. A conclusione di un precedente monotematico, erano stati posti impegni precisi. “Per il pontile sbarcatoio si tratta di interventi prioritari per ragioni riconducibili alla pubblica incolumità e alla salute dell’ambiente e dell’uomo e i fondi strutturali servono per valorizzare aree e immobili in stato di abbandono. Il progetto di demolizione del pontile sbarcatoio è quello che usufruisce d un contributo economico più elevato, 6 milioni e 900 mila euro”, dicono i consiglieri Vincenzo Casciana, Salvatore Scerra, Pierpaolo Grisanti e Ignazio Raniolo.