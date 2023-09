“Democrazia partecipata”, Trainito: “Cosa intende fare l’amministrazione? Città deve saperlo”

Gela. Fare chiarezza sulle sorti del finanziamento per il sistema di “Democrazia partecipata”. Il capogruppo forzista Rosario Trainito ritiene importante che la città sappia quali siano le intenzioni dell’amministrazione sul tema. “Che fine ha fatto il finanziamento di “Democrazia partecipata”? Stiamo rischiando di perdere una buona opportunità per fondi che possono creare nuove opportunità, portando in città artisti e personalità di alto spessore e tutto questo non incide sul bilancio e non necessita di variazioni. Un finanziamento regionale che l’amministrazione deve sbrigarsi a portare a termine – dice Trainito – in caso contrario si perderebbe l’ennesima occasione. I cittadini amano il bello e soprattutto l’arte, lo si è notato con il seguito ottenuto dalle iniziative in via Cairoli e in via Morello, con murales piaciuti a tutti”.