Porto rifugio, iniziati gli interventi per la rimozione del vecchio motopontone

Gela. Ad inizio mese, il giudice della sezione penale del tribunale ha emesso una decisone di assoluzione per il proprietario, facendo venire meno tutte le contestazioni. Negli ultimi giorni, invece, sono iniziate le attività per la rimozione del motopontone, da anni fermo al porto rifugio. Ci furono indagini perché si ritenne che non fossero stati rispettati gli ordini per rimuovere il mezzo. In giudizio, le contestazioni sono venute meno.