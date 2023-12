Porto rifugio, vertice la prossima settimana per un nuovo accordo attuativo: Greco, “fare in fretta”

Gela. Accordo attuativo per i lavori al porto rifugio da valutare un’altra volta. Il nuovo accordo del protocollo d’intesa per l’area di crisi sarà all’esame di enti e società interessate nel corso di un incontro, in videoconferenza, indetto dalla presidenza della Regione Siciliana il prossimo 13 dicembre. In quella sede si provvederà a una verifica dell’iter per il progetto di ripristino funzionale e potenziamento del porto rifugio, alla luce dei nuovi sviluppi risalenti alla scorsa estate. La Regione, con deliberazione della giunta di governo, nell’agosto scorso, aveva espresso il proprio apprezzamento per l’accordo attuativo previsto dall’articolo 6 del protocollo d’intesa. Dopo recenti interlocuzioni tra i sottoscrittori dell’accordo stesso, però, si era valutata e decisa una nuova stesura dell’accordo attuativo, sicché , il 28 novembre scorso, su proposta del vicepresidente della Regione, la giunta di governo, aveva revocato la precedente delibera dell’agosto scorso (come abbiamo riportato). Ciò nelle nelle more della definizione del nuovo accordo di programma che sarà appunto esaminato durante la conferenza del 13 dicembre.