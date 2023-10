Porto, “troppi ritardi per i lavori”: comitato chiede incontro, “a rischio altre autorizzazioni”

Gela. L’avvento dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale avrebbe dovuto accelerare gli interventi necessari per il porto rifugio, insabbiato da anni. Ad oggi, lavori veri e propri non se ne sono visti. I componenti del comitato pro-porto sono pronti a richiedere un ulteriore incontro dopo quello degli scorsi mesi. “Per avere notizie aggiornate sull’iter procedurale dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione di un sito che ormai da anni risulta essere non fruibile e nel totale degrado. Chiederemo di conoscere i tempi e le modalità di intervento. I lavori sono nuovamente in forte ritardo. Vogliamo capire a che punto sono le attività di caratterizzazione delle sabbie, con i prelievi effettuati tra giugno e luglio del 2022. C’è bisogno di sapere quando sarà pronto il pianto di dragaggio dell’intero specchio d’acqua all’interno dell’area portuale e quale sarà la progettazione per l’asse di servizi”, spiega il presidente del comitato Massimo Livoti.