“Potrebbe riallacciare contatti con il gruppo di Cosa nostra”, confermato 41 bis per Cassarà

Gela. E’ ancora pericoloso e potrebbe riallacciare contatti con la fazione del gruppo di Cosa nostra. I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa del cinquantatreenne Emanuele Cassarà. Rimane sottoposto al regime del 41 bis. Sono state pubblicate le motivazioni che hanno indotto i giudici capitolini a confermare quello che era stato già deciso dal tribunale di sorveglianza di Roma. Con ordinanza dello scorso anno, infatti, non era stato accolto il reclamo del legale di Cassarà. Il cinquantatreenne fece parte dei gruppi di fuoco di Cosa nostra nella guerra di mafia. E’ sottoposto al regime del carcere duro da vent’anni. Anche la procura generale ha concluso per il no al ricorso. Già nel decreto di proroga, si faceva richiamo alla “perdurante e spiccata pericolosità sociale del Cassarà”. I giudici del tribunale di sorveglianza, sulla base dei dati investigativi, avevano accertato una capacità attuale di riattivare i contatti con il gruppo di mafia. Riferimenti che la difesa ha indicato come privi “di elementi concreti”. La Cassazione ha ribadito la fondatezza delle conclusioni rilasciate dal tribunale di sorveglianza. Ci sono quindi tutti i presupposti per prorogare il regime del 41 bis.