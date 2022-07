Prefettura e Anac per monitorare progetti e gare, Greco: “Opere per 151 milioni di euro”

Riqualificazione via Martinica e traverse 1.121.912,00 euro

Riqualificazione via Niscemi 980.000,00 euro

Patto per il Sud / rifacimento prospetti e rifunzionalizzazione degli spazi esterni al

convento dei frati minori dei Cappuccini 540.000,00 euro

Rifunzionalizzazione biblioteca comunale 600.000,00 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana via Navarra 600.000,00 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana viale Mediterraneo 1.630.000,00 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana via Recanati 1.500.000,00 euro

Compensazioni minerarie/Piazzale Suor Teresa Valsè 580.000,00 euro

Progetti finanziati, con gare espletate o aggiudicate

Agenda Urbana/Ottimizzazione energetica e innovazione tecnologica impianti di

illuminazione pubblica, riduzione dei consumi energetici su parte dei quartieri a Nord della

Città di Gela 3.150.000,00 euro

Recupero funzionale e riuso piano terra immobile via Giardinelli per spazi aggregativi e

polivalenti 450.000,00 euro

Compensazioni minerarie/illuminazione pista ciclabile Macchitella 114.900,00 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana via Cairoli 840.000,00 euro

Patto per il sud/Riqualificazione Urbana via Venezia 2.162.229,50 euro

Patto per il sud/ salone parrocchiale di San Sebastiano 799.000,00 euro

Agenda Urbana/Pista ciclabile Macchitella – Porto rifugio 720.000,00 euro

Agenda Urbana/Rifunz.one immobile di via G. Siragusa per la realizzazione di un centro

per anziani 860.000,00 euro

Agenda Urbana/Rifunzionalizzazione di un edificio sociale in via Madonna del Rosario –

Recupero alloggi pubblici per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi

abitativi per categoria fragili 1.978.742,20 euro

Compensazioni minerarie/Riqualificazione Urbana Porta Vittoria 1.845.000,00 euro

Videosorveglianza urbana 400.000,00 euro

Progetti finanziati, aggiornamento progetto ed elenco prezzi

Alloggi ERP /Accordo di Programma 6.656.473,31 euro

Agenda Urbana/ Scuola Pirandello, polo per servizi integrativi per l‘infanzia 2.700.000,00 euro

Agenda Urbana/Efficientamento energetico Scuola Quasimodo 750.000,00 euro

Compensazioni minerarie /Manutenzione straordinaria per sostituzione infissi esterni del

Palazzo Municipale 748.220,12 euro

Patto per il sud/ Officina della Gioventù 2.200.000,00 euro

Patto per il sud/ RU area Nord Museo 2.600.000,00 euro

Patto per il sud/ RU piazza Eleusi, SS117 1.050.000,00 euro

Patto per il sud/ RU via Borca di Cadore 2.250.000,00 euro

Adeguamento sismico, antincendio /Madre Teresa di Calcutta-plesso via Velasquez

3.984.234,00 euro

Adeguamento sismico, antincendio/Scuola infanzia e primaria S.M. di Gesù 3.740.024,00 euro

Adeguamento sismico e impiantistico antincendio dell’edificio scolastico E. Solito

3.119.342,20 euro

Agenda Urbana/Consolidamento di un’area a monte di via Borsellino 2.900.000,00 euro

Agenda Urbana/Consolidamento terre armate tratto compreso tra la via Borsellino e il

Lungomare Federico II di Svevia 1.100.000,00 euro

Agenda Urbana/Recupero e allestimento di edifici pubblici strategici destinati al COC –

Protezione Civile Gela 180.329,29 euro

Agenda Urbana/Efficientamento energetico Scuola don Milani 1.500.000,00 euro

Patto per il sud/ RU via Tevere 999.837,05 euro

Patto per il sud/ RU via Ventura 1.032.913,00 euro

Cimitero c.da Farello–840 loculi 1.560.856,02 euro

Finanziati (anche con la linea Qualità dell’abitare)

Progetto di realizzazione nuovi assi viari delle aree ZES alle infrastrutture Portuali di

Licata e Gela 10.000.000,00 euro

CCR Centro comunale di raccolta- Macchitella 1.175.444,13 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana una via tre piazze (da via Marconi a via

Matteotti) 8.500.000,00 euro

Patto per il sud/Agility, Area percorso cani Macchitella 400.000,00 euro

Area Play Ground 3-14 anni, Stay Fit Over 60, Area Dog Park 1.227.210,70 euro

Corsia Ciclabile 431.726,50 euro

Palestra 2.194.233,00 euro

Passerella e Viabilità Cavalcavia ferrovie Settefarine 1.512.000,00 euro

Riqualificazione via Pozzillo, via Venezia, via Falcone 1.771.007,00 euro

Area ex mercato ortofrutticolo – S.I. e tettoie solari 1.474.674,24 euro

Area ex Scalo Ferroviario – Fitness Outdoor 5.730.002,64 euro

Charging Station attrezzata e Fornitura Mezzi elettrici 430.000,00 euro

Charging Station Attrezzata e Fornitura Mezzi elettrici 810.000,91 euro

Corsia Ciclabile 295.541,16 euro

Miglioramento Sicurezza mobilità pedonale e carrabile. Parcheggi 2.967.750,02 euro

Ex Area Suore Maria Ausiliatrice – Palazzo della Cultura 6.464.725,25 euro

Parco Urbano Orto Pasqualello – Percorsi e nuovi elementi di arredo urbano 3.856.450,30 euro

Baglio ducale/rifunzionalizzazione area esterna granai piazza Calvario 600.000,00 euro

Recupero parco di Montelungo 5.400.000,00 euro

Progetti nella fase di ammissione al finanziamento

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Area urbana di Piazza Russello

1.000.000,00 euro

MS e messa in sicurezza Lungomare Federico II di Svevia 1.000.000,00 euro

MS e messa in sicurezza pavimentazione stradale e marciapiedi Quartiere San Giacomo

1.000.000,00 euro

MS e messa in sicurezza pavimentazione stradale Quartiere Carrubazza 1.000.000,00 euro

MS e messa in sicurezza pavimentazione stradale via Butera e Quartiere Baracche

1.000.000,00 euro

Oratorio chiesa SM Betlemme 800.000,00 euro

PNRR-M5C2/nuova area attrezzata outdoor attività sportive – Macchitella 1.500.000,00 euro

PNRR-M5C2/rigenerazione e rifunzionalizzazione stadio Vincenzo Presti 1.500.000,00 euro

Asilo via Albinoni 1.000.115,00 euro

Aggiornamento progetto/elenco prezzi, fase di ammissione al finanziamento

Adeguamento sismico e riqualificazione funzionale edificio scolastico Primo I.C.

Lombardo Radice 3.196.443,11 euro

Patto per il sud/ Riqualificazione Urbana Lungomare est 3.000.000,00 euro

Patto per il sud/ svincolo Manfria Roccazzelle 1.942.000,00 euro

Patto per il sud/Tetto scuola Albani Roccella 500.000,00 euro

Aggiornamento progetto/elenco prezzi

Adeguamento sismico, antincendio/ SM Romagnoli 5.933.590,23 euro

Adeguamento sismico, antincendio/Scuola Giovanni XXIII 1.474.120,56 euro

Adeguamento sismico, antincendio/SM P.E.Giudici 4.373.504,00 euro

Messa in sicurezza e riqualificazione sismica dell’edificio scolastico Antonietta Aldisio

3.194.701,33 euro.

“Questi sono fatti, sono risultati tangibili per i quali ci siamo spesi dal primo giorno e

continueremo a lavorare fino all’ultimo. Un ringraziamento – conclude Greco – va al settore egregiamente guidato dall’architetto Collura, che, nonostante le note difficoltà legate alla carenza di organico, ci sta permettendo di delineare la Gela che vogliamo costruire: all’avanguardia, moderna, efficiente, bella da vivere. Ai cittadini e a quanti, delusi dalle politiche del passato, pensano che non vedranno realizzato nulla di quanto qui elencato, voglio dire che occorrono solo un po’ di tempo e di fiducia, ma lavoreremo per tradurre in realtà tutto quello che per ora è sulla carta”. Dal sindaco arrivano chiari segnali di distensione anche verso il dirigente Collura, con il quale negli scorsi mesi ci sono state forti tensioni sulla gestione dei settori.