Premio per la sostenibilità nella sede di piazza Affari ad azienda gelese

Gela. Il premio per la sostenibilità in Italia, il Sustainability Award, ha pubblicato la classifica delle top 100 aziende italiane (Top 100 Excellence) e delle top 100 aziende che hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating ESG (Top 100 Performances). Ed in entrambi i panel spicca il nome della società benefit Meic Services.

Il premio è stato assegnato in piazza Affari, presso la sede della Borsa, tempio assoluto dell’economia italiana. “E’ un onore – dice Oscar Coci, Head of Sustainability di Meic – essere pubblicati per la terza volta sulla rivista Forbes, vettore internazionale di eccellenze imprenditoriali ed History Case di successo. Nelle precedenti edizioni del concorso Sustainability Award eravamo entrati nel panel delle prime Top 100 Excellence e poi tra la Top 50 Performances, ma la gioia di questa edizione è indescrivibile: vincere il premio speciale ci ripaga di tanto impegno profuso nell’affascinante percorso della Sostenibilità.

L’evento Sustainability Award è un omaggio a quelle realtà imprenditoriali che si sono distinte per aver condotto le proprie scelte aziendali in una ottica di sostenibilità.