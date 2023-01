Prescrizioni esecutive Prg, incontri con progettista: Marchisciana, “sono una priorità”

Gela. Avere riferimenti normativi certi sul versante edilizio è un passo che l’amministrazione comunale vorrebbe muovere con molta più decisione, anche se la situazione finanziaria è quella che continua a tenere banco. In settimana, il neo assessore Paolo Marchisciana ha avuto incontri, compreso quello con il professionista incaricato di occuparsi delle prescrizioni esecutive al prg. “Per noi è una priorità – dice l’assessore chiamato in giunta dal sindaco Lucio Greco – anche perché ultimare questa procedura darebbe maggiori certezze, sia per il rilascio delle concessioni sia per riuscire ad incassare ancora di più dalle concessioni. Il lavoro prosegue anche se l’attuale situazione finanziaria dell’ente non è certo un particolare che si possa trascurare, anzi. Le difficoltà ci sono ma le procedure in carico al mio settore devono comunque andare avanti. Devo dire che dai dipendenti, dai tecnici e dai funzionari sto avendo la massima disponibilità. Da professionista del settore già conoscevo questi uffici e chi ci lavora. Ho trovato le porte aperte”. Negli uffici del settore urbanistica, affidati all’architetto Marchisciana, è da tempo in corso anche la procedura per il piano del demanio marittimo. “C’era la necessità della Vas e anche questo è un iter sul quale ho avuto i primi incontri”, aggiunge. La prossima settimana, il consiglio comunale dovrebbe varare il nuovo regolamento edilizio, che è in fase di votazione. Il civico consesso da tempo si è già espresso, approvandolo, anche sul regolamento per la gestione degli immobili abusivi, altro capitolo che il settore affidato a Marchisciana dovrà tenere sotto stretta osservazione.