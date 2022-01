Prg, si stringe per prescrizioni esecutive: valutazioni su strumenti per Manfria

Gela. Il piano regolatore generale è di nuovo sul tavolo degli uffici comunali del settore urbanistica. Negli scorsi giorni, in video-call, l’assessore Ivan Liardi e il dirigente Grazia Cosentino hanno incontrato l’ingegnere Enrico Puleo, che sta seguendo l’attività di adeguamento delle prescrizioni esecutive. L’incarico fu assegnato alla società Ecoplann srl. L’attività è stata quasi del tutto conclusa. Si attende, entro fine mese, la trasmissione della relazione geologica, affidata al professionista Giuseppe Fava. Le prescrizioni che necessitano di aggiornamenti riguardano la zona Centralità-Tucidide, quella residenziale di contrada Gattano, contrada Catania, contrada Margi, la zona D2 degli insediamenti produttivi e l’area Attrezzature e Centralità urbane. “Il lavoro sta andando avanti – dice Liardi – l’attività sulle prescrizioni esecutive è molto importante, anche per adeguare il prg”. Oltre all’aggiornamento delle prescrizioni esecutive, è previsto l’inserimento dei dati del prg nel sistema informativo territoriale del Comune. Il prg, che dopo un’attesa di decenni fu definitivamente approvato cinque anni fa, da molti tecnici e professionisti è già ritenuto piuttosto datato, senza rispecchiare l’attuale conformazione urbanistica della città. Il lavoro sulle prescrizioni esecutive dovrebbe andare nella direzione di un aggiornamento, indispensabile. Allo stesso tempo, i tecnici del settore urbanistica, l’assessore e il dirigente, stanno valutando soluzioni da adottare per una delle aree, che più di altre continua a far discutere. A Manfria, infatti, l’attuale prg pone vincoli, ritenuti fin troppo stringenti, anche in una prospettiva di riqualificazione.