Primarie dem, Di Cristina con Bonaccini: nella lista Arancio, per Schlein c’è Caizza

Gela. Il Pd aspetta di avere il nuovo segretario nazionale e il voto di domenica decreterà comunque l’avvio di quella che da tanti, all’interno del partito, è vista come una possibile svolta per il rilancio. In città, saranno urne “tattiche” che potranno dire quale corso attenderà i dem in vista soprattutto delle prossime amministrative. L’ormai ex segretario provinciale Peppe Di Cristina è stato tra i primi a schierarsi apertamente. L’ha fatto nella prima fase per l’ex ministro Paola De Micheli, che ha vinto in città e ha ottenuto buone percentuali in provincia, e lo fa anche per questo “secondo turno”. Sta con Stefano Bonaccini. “Io voterò Stefano Bonaccini perché rappresenta la scelta con cui il partito può e deve ripartire. La visione di partito che propone Bonaccini è quella che più si vicina alle idee di Paola De Micheli, candidata che ho convintamente sostenuto al primo turno e che resta una straordinaria risorsa per il nostro partito e per i territori poiché con coraggio e passione ha pensato e costruito una mozione che rappresenta un punto di ripartenza essenziale per il partito che vogliamo da domani. Un partito – dice – che mette al centro le persone con i loro bisogni. I circoli luoghi vivi, attivi, inclusivi di crescita per tutti i tesserati. Questo deve fare un partito che riconosce la propria radice riformista e che vuole incanalare al meglio le storie che hanno dato vita al Partito Democratico. Ed è quello dobbiamo essere noi, una grande forza della tradizione della sinistra moderna e riformista, capace di interpretare le priorità sociali anziché occuparsi delle proprie e personali alleanze ed alimentare beghe interne del dividi ed impera”.