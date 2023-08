Primi atti completati sui riaccertamenti per rendiconto 2022, ulteriore tavolo su variazioni

Le carenze di organico e un dirigente che può operare solo per poche ore a settimana non favoriscono l’evolversi delle verifiche. In giornata, un ulteriore approfondimento tecnico si è tenuto in presenza del collegio dei revisori, che monitora ogni procedura in atto. C’è soprattutto il bisogno di avere un quadro certo sulle variazioni di bilancio per i progetti. Non a caso, alla verifica hanno preso parte anche l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e il dirigente del settore Antonino Collura. Tra le urgenze, ci sono le variazioni per progetti come il secondo tratto del lungomare e per i lavori nella scuola “Solito”.