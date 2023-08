Pro-Greco si compattano, atti finanziari e prossimi passi politici: progetto va avanti

Gela. Un’alleanza compatta, in vista delle prossime tappe amministrative e non solo. Il sindaco Lucio Greco ha ottenuto conferma, in serata, che l’appoggio degli alleati non verrà meno. Il vertice indetto dal primo cittadino è servito anzitutto a definire i passaggi più delicati che attendono la giunta e l’assise civica. Sugli atti finanziari, infatti, non potranno esserci tentennamenti. L’avvocato ha ribadito che si sta lavorando con la massima attenzione, in vista poi del piano di riequilibrio da presentare alla Corte dei Conti. Entro domani, dovrebbe essere diffuso un comunicato ufficiale. Il primo cittadino, brevemente, spiega che “c’è assoluta compattezza e unità”. Nessuna defezione. I pro-Greco vanno avanti, nonostante le difficoltà che non sono mai mancate. La prospettiva sembra di più ampio respiro e il progetto potrebbe proseguire anche con l’obiettivo delle prossime amministrative. Sono tanti ancora gli aspetti da limare e l’intenzione pare essere quella di allargare i confini di un’aggregazione da ripresentare agli elettori, senza preclusioni. Allo stato, comunque, non ci saranno scossoni. Gli autonomisti e tutti gli attuali pezzi dell’alleanza del primo cittadino, seppur con ranghi ridotti in consiglio comunale, non intendono variare il percorso intrapreso.