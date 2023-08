Strutture portuali, incontro Lorefice-Monti: “Attesa per l’esito della caratterizzazione”

Gela. Una verifica, piuttosto ampia, sull’attuale evoluzione delle strutture portuali sotto diretta gestione dell’Autorità. Di conseguenza, non sono mancati riferimenti ai siti locali. In giornata, il senatore grillino Pietro Lorefice ha incontrato il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti. Il parlamentare da anni segue le vicende che ruotano intorno ad un porto rifugio ancora insabbiato. In assenza del gruppo tecnico che coordina le attività, Monti ha comunque assicurato che a seguito della definizione dell’accordo attuativo con l’amministrazione comunale, tutte le fasi preliminari sono in corso. “Si attende soprattutto l’esito delle operazioni di caratterizzazione – dice Lorefice – per poi trasmettere tutto ad Ispra. C’è comunque massima attenzione per le attività preliminari”. Lorefice e Monti, che spesso si sono confrontati sul tema della portualità locale, si riaggiorneranno entro i prossimi dieci giorni. Sulle strutture del territorio, Monti e l’Autorità sembrano intenzionati a dare lo slancio forse decisivo, dopo anni di stasi quasi completa.