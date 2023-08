Pro-Greco: “Sostegno a sindaco e giunta, anche possibile sviluppo per un progetto futuro”

Gela. Arrivano le prime conferme ufficiali a seguito del vertice convocato in serata dal sindaco Lucio Greco. Gli alleati ribadiscono l’appoggio alla giunta dell’avvocato e non escludono prospettive successive. “Fiducia nell’azione amministrativa del sindaco Lucio Greco e della giunta. Gli alleati confermano il sostegno al progetto e guardano anche ad una possibile prospettiva futura, verso le prossime amministrative. Gli autonomisti, gli esponenti di “Un’Altra Gela”, l’indipendente Luigi Di Dio e l’assessore Salvatore Incardona, hanno ribadito che l’unità e la compattezza nelle scelte dovranno essere il faro anche per le prossime tappe in consiglio comunale, ad iniziare dagli strumenti finanziari. L’intenzione è di concludere la sindacatura, rispettando le scadenze su progetti e atti di bilancio, per poi sviluppare un potenziale progetto unitario per le amministrative 2024. Nessuna preclusione ma la volontà, invece, di aggregare anche altre forze. Porte chiuse per nessuno”, si legge in una nota. L’attenzione del sindaco e degli alleati, in questa fase, va soprattutto alle scadenze per gli atti finanziari.