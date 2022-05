Pro-Greco, verifica politica nel fine settimana: in serata confronto su atti in consiglio

Gela. Il confronto politico vero e proprio dovrebbe tenersi nel fine settimana, probabilmente sabato. In serata, invece, il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza, al termine di una giornata assai convulsa, hanno fatto il punto, in vista della seduta consiliare di domani sera, quando l’assise civica dovrà pronunciarsi soprattutto sul regolamento per la gestione degli immobili abusivi. Al tavolo serale, si sono seduti quasi tutti gli esponenti del fronte pro-Greco. Lo scontro rinfocolato dalle polemiche dell’inaugurazione di viale Mediterraneo i segni comunque li ha lasciati. C’erano i forzisti, con il capogruppo Rosario Trainito e l’assessore Nadia Gnoffo. Non c’era invece l’avvocato Romina Morselli, che con gli azzurri del parlamentare Ars Michele Mancuso pare ormai non voglia avere più alcuna interlocuzione, dopo il veemente botta e risposta degli ultimi giorni. L’assessore ai lavori pubblici ha più volte confermato la sua piena vicinanza politica al sindaco. Per il resto, c’erano i civici e tutti gli altri partiti della coalizione. Sembra che il primo cittadino non abbia voluto aprire il capitolo, fin troppo ostico, della crisi in atto nei rapporti tra alleati, rinviando ad una prossima verifica, probabilmente appunto nel fine settimana. Greco, domani, non vuole altre brusche frenate. L’obiettivo è di avere i numeri per approvare il regolamento, con o senza l’emendamento che proprio dalle fila della maggioranza pare verrà proposto in aula. Al confronto ha preso parte il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, che nella seduta di domani potrebbe rientrare a pieno regime, avendo in parte superato le conseguenze di un infortunio domestico.