“Produzioni agricole al collasso, compresi i carciofi”, allarme dalle campagne: “L’acqua non c’è”

Gela. Questa mattina, la prima pioggia dell’anno ha solo temporaneamente interrotto la striscia di siccità che si protrae da mesi sul territorio locale, generando effetti pesanti sulle aree rurali. Le produzioni agricole sono al collasso. “Quest’anno, il nostro cavallo di battaglia, la produzione di carciofi – spiega l’imprenditore del settore Liborio Scudera – sarà fallimentare. La produzione non c’è oppure è di scarsa qualità. Le piante purtroppo sono stressate dall’irrigazione dei pozzi, con acqua salata. Il cambiamento climatico sta generando l’assenza quasi assoluta di pioggia e il territorio rimane sprovvisto di copertura dalle dighe. Anche quando piove, non ci sono riscontri per i campi. L’acqua non arriva quasi mai. Gli invasi non sono efficienti. Anche il frumento non darà una buona produzione”. Per mesi, i campi non sono stati toccati dall’acqua piovana e la crisi riguarda l’intera Piana.