Progetti e finanziamenti, dopo querelle Greco-Morselli vicenda in consiglio: formalizzato monotematico

Gela. La finalizzazione della procedura per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, coperta con oltre quattro milioni di euro del programma “Rigenerazione urbana”, negli scorsi giorni si è trasformata in una flessione dei rapporti istituzionali tra il sindaco Lucio Greco e uno dei suoi assessori di riferimento, la titolare dei lavori pubblici Romina Morselli. Il sindaco ha optato per un intervento diretto: se ne occuperà lui e già ieri ha fatto sapere di voler chiudere entro fine mese anche se il progetto esecutivo va adeguato a diverse prescrizioni dettate dagli enti competenti. Un caso, anche politico, che verrà però sviluppato ulteriormente. Il gruppo civico di “Una Buona Idea” ha formalizzato la richiesta di un consiglio comunale monotematico, per valutare, in maniera dettagliata, lo stato dell’arte di tutti i progetti già finanziati. Vale per il secondo tratto del lungomare così come per un’altra costola di “Rigenerazione urbana”, gli interventi per Montelungo. Non saranno trascurati tutti gli iter di “Agenda Urbana”, “Patto per il sud”, “Qualità abitare” (con appalti assegnati per un totale di trenta milioni di euro) e della nuova programmazione 2021-2027 (ancora in fase piuttosto embrionale). I civici hanno già incassato il sostegno di altre forze politiche, soprattutto dell’area progressista. Spetterà poi al presidente del civico consesso Salvatore Sammito fissare una data per la seduta. Gli allarmi costanti lanciati dall’assessore Morselli, che a più riprese ha insistito per velocizzare il dossier lungomare, non hanno lasciato indifferenti neppure fuori dai confini dei pro-Greco. Il gruppo di “Una Buona Idea”, durante l’esperienza in giunta, ha fornito un contributo consistente con l’ex assessore Terenziano Di Stefano che coordinò il sistema dei progetti.