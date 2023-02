Progetti e Pnrr, stilata short list per incarichi tecnici: si procederà con affidamenti esterni

Gela. La paralisi amministrativa legata alla crisi finanziaria è l’ostacolo più insidioso che in questi mesi si è parato davanti agli obiettivi programmatici della giunta del sindaco Lucio Greco. Senza atti finanziari e in attesa del pronunciamento della Corte dei Conti, è praticamente impossibile ipotizzare interventi capillari. Uno dei capitoli che rimangono in “salvaguardia” è quello dei progetti, coperti con le linee di finanziamento in questi anni attivate dall’amministrazione. Su questo versante bisognerebbe concentrare gli sforzi, anche se il personale è ridotto ai minimi termini e mancano non solo rup ma anche figure dirigenziali. E’ inevitabile che si guardi con attenzione al Pnrr e sono già diversi i finanziamenti ottenuti da Palazzo di Città. Per cercare di non perdere occasioni, è stata stilata una short list di professionisti e imprese, redatta per assegnare servizi di ingegneria e architettura, finalizzati ai progetti. Il dirigente dell’unità speciale Pnrr, Antonino Collura, ha messo la firma sugli ultimi atti che sono stati pubblicati, a partire dall’elenco completo. Sono circa settanta le caselle riempite, dopo un avviso pubblico che di recente era stato prorogato. Di fatto, si tratta della griglia dalla quale i settori comunali interessati dai programmi di finanziamento potranno attingere per assegnare i servizi di progettazione e adempiere a tutte le fasi tecniche, che dovrebbero poi portare alle gare.