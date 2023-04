Progetti, incontro con i nuovi professionisti esterni: “Su cluster atti inviati, ora Pinqua”

“Per il settore lavori pubblici è una fase preparatoria – dice l’assessore Morselli – entreremo in campo al momento delle determine a contrarre. Ho partecipato all’incontro perché è giusto valutare l’intera situazione. Ho trovato professionisti sicuramente preparati e propositivi. Le condizioni, sia finanziarie che di personale, non sono affatto adeguate ma sui progetti non bisogna arretrare”. “Qualità dell’abitare” (Pinqua), con due misure che in totale valgono trenta milioni di euro, è l’obiettivo di maggior rilievo, oltre al resto della programmazione Pnrr. Ci sono poi progetti come quello per la riqualificazione di Montelungo, che a breve dovrebbero andare in gara: anche in questo caso il finanziamento da cinque milioni di euro è assicurato da un’altra linea, “Rigenerazione urbana”. Sono in fase iniziale, anche se bisognerà serrare i ranghi prima possibile, sia la nuova programmazione regionale 2021-2027 sia il programma delle città medie. Palazzo di Città ha ottenuto importanti finanziamenti che vanno concretizzati. I cinque professionisti dovrebbero essere rinforzi in grado di far cambiare velocità di crociera. Rimangono comunque capitoli ancora aperti, tra questi “Patto per il Sud” e “Agenda Urbana”.