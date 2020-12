Progetti “Patto per il Sud” fermi da gennaio, Liardi a Palermo: “Abbiamo sollecitato”

Gela. In totale, valgono almeno due milioni di euro. Quattro progetti coperti con i fondi del “Patto per il Sud” vennero trasmessi alla Regione ormai quasi un anno fa. L’iter però non si è ancora concluso. Del resto, intorno agli stanziamenti del “Patto per il Sud” c’è stata un’enorme diatriba tra Palazzo di Città e gli uffici regionali, che in parte si è smorzata solo negli ultimi mesi, dopo diverse aperture da Palermo e molteplici polemiche politiche che hanno investito la giunta del sindaco Lucio Greco. Questa mattina, l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi è stato proprio negli uffici della Regione per verificare di persona lo stato dell’arte. Lo scorso gennaio vennero depositati i progetti per il percorso agility e il traffic-calming, entrambi a Macchitella, e ancora l’asilo di via Albinoni e gli interventi nell’istituto scolastico di Albani Roccella. Da allora, però, la procedura non si è più chiusa. “L’iter procede per tutti i progetti – dice Liardi – chiaramente l’emergenza Covid e tutte le misure consequenziali hanno inciso non solo sugli uffici del municipio ma anche su quelli della Regione. Ci può stare che la procedura non sia ancora conclusa. Ho sollecitato i miei interlocutori, chiedendo che si faccia presto, anche perché i progetti sono stati depositati appunto quasi un anno fa”. Rispetto al precedente dei trentatré milioni di euro del definanziamento che toccò le somme del “Patto per il Sud” destinate alla città, questa volta l’assessore sembra certo che non ci saranno colpi di scena dell’ultimo momento, a cominciare da nuovi tagli.