Progetto lungomare in bilico? Civici, “in aula per verificare tutti gli iter in atto”

Gela. Il progetto di riqualificazione del secondo tratto del lungomare a forte rischio. Le lungaggini che si susseguono per le prescrizioni imposte e una certa condotta della burocrazia comunale hanno convinto l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli a rivolgersi anche al segretario generale, per un’audizione. I civici di “Una Buona Idea”, con i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, vogliono un confronto pubblico sul tema, in aula. “Solo qualche mese fa si è celebrato il consiglio monotematico, richiesto da noi, con oggetto lo stato dei finanziamenti dell’ente. In quella occasione volevamo conoscere lo stato di tutti i progetti ammessi al finanziamento e che hanno consentito, visto i milioni di euro per ogni progetto, la nascita di un settore ad hoc che oggi gestisce praticamente tutta la programmazione e la progettazione. Il monotematico si concluse con rassicurazioni e dichiarazioni della parte burocratica ma anche di quella politica, circa lo stato dei progetti e dei tempi a questo connessi. In sostanza – dicono i civici – stando a quanto fu riferito, la città non aveva nulla da temere. I finanziamenti seguiti allora e portati in città dall’allora assessore Di Stefano erano al sicuro e tutto procedeva speditamente. Tra questi finanziamenti, con la linea di programmazione “Rigenerazione Urbana”, rientra il secondo tratto del lungomare per un finanziamento di circa quattro milioni e mezzo, al momento unica vera opera pubblica necessaria per la nostra città. Le dichiarazioni pubbliche lasciavano presagire una risoluzione positiva, parlando di chiusura della conferenza dei servizi e inizio della procedura di gara, ma a giudicare dalle ultime dichiarazioni politiche, non c’è in alcun modo da stare sereni, tutt’altro. Nel frattempo, i termini per l’adeguamento alle prescrizioni, decorrono e scadranno irrimediabilmente se non si pone rimedio. A che gioco stanno giocando? Non c’è altra domanda se non questa perché delle due l’una, o il settore che si occupa dei finanziamenti, in sede di monotematico, ha voluto far credere che nulla stessimo rischiando o, invece, troppo stiamo rischiando. C’è poco da star sereni e di certo, come sempre abbiamo fatto, difenderemo il grande lavoro evitando che vada sprecato”.