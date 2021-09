Programma per arrivare a fine mandato, Di Stefano: “Civismo deve essere il riferimento”

Gela. Un vero e proprio manifesto politico, i civici di “Una Buona Idea” l’hanno stilato ad inizio settimana, dopo una riunione del direttivo. Sono tornati a rivendicare la scelta di stare oltre i partiti, così come stabilito due anni fa, quando individuarono nell’avvocato Lucio Greco il candidato da supportare. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci e l’intero gruppo locale, sono convinti che il civismo non possa che connotare anche i prossimi due anni e mezzo di mandato. Per questa ragione, come emerge dopo il confronto di maggioranza di ieri, sono tornati a spingere su impegni precisi. Un documento programmatico che conduca i pro-Greco fino al termine della sindacatura. Servono obiettivi fondanti, dai finanziamenti e fino a strumenti istituzionali irrinunciabili per il territorio (accordo di programma, Cis e Zes). “Lo abbiamo proposto – spiega Di Stefano – così come avevamo fatto già in precedenza. È un’idea condivisa con gli alleati. Non vogliamo nessuna primogenitura. Servono impegni precisi e un patto che conduca a fine mandato. Chi lo sottoscrive, chiaramente, assume impegni da portare avanti. È maggioranza, con tutto ciò che ne deriva. Solo in questo modo si può lavorare con obiettivi condivisi”.