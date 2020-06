Programmi sportivi e innovazione strutture sportive, il bando Ue scade l’1 luglio

Gela. Un cofinanziamento di massimo 650 mila euro per attuare programmi sportivi di base e per adeguare le proprie strutture sportive. Soldi previsti in un bando Eac del 2020 della Comunità Europea destinato alle organizzazioni sportive che avranno l’opportunità di sviluppare e promuovere nuovi metodi per praticare attività fisica, attraverso un adeguamento delle infrastrutture e/o dell’offerta di attività e programmi sportivi.

I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private, dotate di personalità giuridica, con sede legale in un Paese della Comunità Europea, che operino principalmente nel settore dello sport a qualsiasi livello, come: federazioni sportive europee o nazionali; organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); autorità pubbliche e organizzazioni internazionali o europee.

E’ stato il meet up del Movimento 5 Stelle di Gela a porre l’attenzione su questo bando, rivolgendosi al Comune. I progetti possono avere una durata compresa tra i 12 e 36 mesi e devono iniziare a partire dal 1°gennaio 2020. Il cofinanziamento dell’Unione Europea per progetto copre al massimo l’80% dei costi ammissibili e ammonta all’incirca a 650.000 euro. È prevista l’approvazione di 2 o al massimo 4 progetti. Il dubbio resta quello di sapere se il Comune avrà progetti esecutivi pronti per potervi partecipare.

Ecco il link del bando

https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en?fbclid=IwAR1y3hicLS5Trb7UjZEJjs4Ai27oNRqxJd3gR0nLNWMY289vD5sC6wk0lLI