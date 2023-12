Un 2023 d’oro per Salvatore Bianca, sarà premiato alla Festa dell’atletica siciliana

Gela. Il giovane Salvatore Bianca verrà premiato alla Festa dell’atletica siciliana 2023 che si terrà all’Ecomuseo urbano di Palermo il 29 dicembre. L’atleta gelese otterrà la medaglia, in primis, in onore della vittoria nei 100 m FISDIR durante il Golden gala di Firenze. Degni di nota anche i due record italiani stabiliti nel salto in alto FISDIR. Un anno sicuramente da incorniciare per Salvatore, che ha portato in alto il nome della nostra città non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale e soprattutto internazionale.