Cellulare “vietato” fino ai 12 anni? La nuova proposta di legge

“Soprattutto ai pasti, al ristorante, e un mezzo per “ricattare” il piccolo: se mangi, ti faccio giocare con il telefono, se smetti di fare i capricci, ti faccio guardare un video su Youtube ecc… – considera la dottoressa Quintiliano – Così come non si fuma nei luoghi pubblici, allo stesso modo si potrebbe prevedere di non far utilizzare il cellulare ai bambini al ristorante. Il genitore può comunque organizzarsi portando con sé un libretto da fargli sfogliare o pensare a qualche semplice giochino. Inoltre alcuni ristoranti forniscono loro stessi tovaglietta e colori. Le alternative si trovano.”

Anche per i figli più grandicelli che vanno a scuola, non è indispensabile uno smartphone: se proprio si desidera che siano reperibili quando escono da scuola, ad esempio, può bastare fino ai 12 anni un telefonino senza internet, da usare esclusivamente per eventuali chiamate.

Insomma, le strategie esistono e il buon senso pure. Attendiamo ora di sapere come evolverà questa proposta di legge.